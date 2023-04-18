Украинские военные оторвали башню польскому танку Leopard 2 до боёв

Украинские военные испортили танк Leopard 2 во время обучения в Польше.

Бойцы, управляющие танками, во время тренировки въехали на боевых машинах друг в друга, сообщил офицер запаса армии Польши Петр Павелка, приводит его слова РИА Новости. В результате инцидента один из танков получил повреждения.

«Танк наехал на другой, заехал на его броню и врезался в башню, вырвав ее из корпуса», прокомментировал ЧП во время учений Павелка.

Как сообщалось, западные страны поставляют Киеву боевые танки, а украинские военные обучаются ими управлять в других государствах. Ранее в оборонном ведомстве ФРГ заявили, что в конце марта Украине было передано восемнадцать боевых машин Leopard 2. В португальском профильном ведомстве сообщали о передаче Киеву еще трех танков. О первых отправленных киевскому режиму Leopard отрапортовала и Испания. Руководитель Министерства Германии сообщил, что с Польшей и другими государствами ФРГ занимается поставкой двух батальонов Leopard 2, это чуть более шестидесяти единиц техники.