Украинские пограничники начали строить вертолётные площадки на границе с Беларусью. А сейчас активно возводят забор из проволоки

Украинские пограничники начали строить вертолетные площадки на границе с Беларусью, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Как было заявлено, это необходимо для оперативной переброски войск в случае некого обострения ситуации.

Юлия Алексеюк, СТВ:

Судя по всему, военные относятся к гипотетической угрозе более чем серьезно. Сейчас инженерные подразделения активно занимаются укреплением границы с нашей страной. Они устанавливают многокилометровые баррикады из колючей проволоки, сетки рабицы и укрепляют уже установленные ограждения. Видно, что военные очень торопятся. Около трех десятков инженерных групп работают почти круглосуточно.