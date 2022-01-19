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  • Украинские пограничники начали строить вертолётные площадки на границе с Беларусью. А сейчас активно возводят забор из проволоки

Украинские пограничники начали строить вертолётные площадки на границе с Беларусью. А сейчас активно возводят забор из проволоки

19 января 2022 06:52
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Украинские пограничники начали строить вертолетные площадки на границе с Беларусью, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Как было заявлено, это необходимо для оперативной переброски войск в случае некого обострения ситуации.  

Украинские пограничники начали строить вертолётные площадки на границе с Беларусью. А сейчас активно возводят забор из проволоки-1

Юлия Алексеюк, СТВ:
Судя по всему, военные относятся к гипотетической угрозе более чем серьезно. Сейчас инженерные подразделения активно занимаются укреплением границы с нашей страной. Они устанавливают многокилометровые баррикады из колючей проволоки, сетки рабицы и укрепляют уже установленные ограждения. Видно, что военные очень торопятся. Около трех десятков инженерных групп работают почти круглосуточно.  

Украинские пограничники начали строить вертолётные площадки на границе с Беларусью. А сейчас активно возводят забор из проволоки-4

Киев даже расщедрился и выделил на эти цели почти 800 тысяч долларов. Хотя им можно было найти более достойное применение – например, для решения мирных проблем в экономике, чем на мифическую военную угрозу.  

# Граница # Юлия Алексеюк # Фотофакт

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