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Украинские бизнесмены в знак протеста устроили палаточный городок в центре Киева

13 января 2021 14:15
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Новости Украины. В Украине не утихают протесты представителей бизнеса. Выступая против введения кассовых аппаратов, полсотни человек собрались в центре Киева, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Украинские бизнесмены в знак протеста устроили палаточный городок в центре Киева-1

Люди обустроили палаточный городок и не собираются уходить, пока требования не будут выполнены. Недовольны демонстранты и жестким локдауном. По их мнению, карантинные меры наносят серьезный ущерб и без того пострадавшему бизнесу.

Украинские бизнесмены в знак протеста устроили палаточный городок в центре Киева-4

Кроме того, в стране не прекращаются митинги против повышения цен на газ, электричество и тепло. Возмущенные украинцы в нескольких областях страны уже не первый день выходят на улицы и перекрывают дороги.  

# Акции протеста # Фотофакт

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