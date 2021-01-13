Украинские бизнесмены в знак протеста устроили палаточный городок в центре Киева

Новости Украины. В Украине не утихают протесты представителей бизнеса. Выступая против введения кассовых аппаратов, полсотни человек собрались в центре Киева, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Люди обустроили палаточный городок и не собираются уходить, пока требования не будут выполнены. Недовольны демонстранты и жестким локдауном. По их мнению, карантинные меры наносят серьезный ущерб и без того пострадавшему бизнесу.