Украинские беженцы захватили польский город Красныстав и наводят страх на его жителей

Украинские беженцы с цыганскими корнями создают проблемы в польском городе Красныстав, наводя страх на его жителей, сообщает РИА Новости со ссылкой на Lublin112.

Сначала их пребывание было незаметным, но позже стали возникать неприятные ситуации. Несколько украинцев пытались оттеснить полицию, после того как правоохранительные органы решили просто пообщаться с одним из украинцев. Кроме того, их поведение в магазинах также обескураживает: они ходят между полками, вскрывают упаковки с продуктами, затем лакомятся содержимым и кладут их обратно, говорится в статье. В социальных сетях полно сообщений о нарушениях и агрессии со стороны украинцев.

Представители местных властей приняли меры и усилили патрулирование районов, где живут беженцы. Всего в Польше проживает 950 тысяч беженцев из Украины и 2,3 миллиона украинцев.