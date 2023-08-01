Украинские беспилотники пытались атаковать объекты в Москве и Подмосковье

Российская противовоздушная оборона сбила два украинских беспилотника, которые этим утром пытались атаковать объекты в Москве и Подмосковье, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

По информации мэрии российской столицы, повреждены фасад здания на уровне 21-го этажа и остекление на площади в 150 квадратных метров. Жертв и пострадавших нет. После инцидента временно был закрыт аэропорт Внуково, сейчас он работает в обычном режиме.