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Украинские беспилотники пытались атаковать объекты в Москве и Подмосковье

01 августа 2023 07:35
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Российская противовоздушная оборона сбила два украинских беспилотника, которые этим утром пытались атаковать объекты в Москве и Подмосковье, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Украинские беспилотники пытались атаковать объекты в Москве и Подмосковье-1

По информации мэрии российской столицы, повреждены фасад здания на уровне 21-го этажа и остекление на площади в 150 квадратных метров. Жертв и пострадавших нет. После инцидента временно был закрыт аэропорт Внуково, сейчас он работает в обычном режиме.

# ЧП # Новости России # Фотофакт

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