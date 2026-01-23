Украинки боятся идти на службу в ВСУ из-за домогательств – РИА Новости

Украинские общественные организации сообщают, что случаи сексуальных домогательств в войсках мешают женщинам служить в Вооруженных силах Украины. Об этом пишет РИА Новости.

Активисты указывают на отсутствие эффективных защитных механизмов, при этом подчеркивая, что эта проблема затрагивает и мужчин.

Министерство обороны Украины ранее объявило о планах по введению гендерного равенства и подготовке 200 советников, однако общественные активисты сомневаются в эффективности этой инициативы, так как должности советников по-прежнему не являются штатными и не имеют четко определенных полномочий.

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