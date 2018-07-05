Украинка продавала своего сына за 210 тысяч гривен

Новости Украины. В Херсонской области задержали украинку, которая пыталась продать своего трехмесячного сына, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Украины. В Херсонской области задержали украинку, которая пыталась продать своего трехмесячного сына, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
К поиску покупателей злоумышленница привлекла своих знакомых. Когда они были найдены, женщина передала младенца вместе с документами и вещами, а так же написала расписку, что отказывается от ребенка, и в дальнейшем не будет предъявлять на него никаких прав.
Злоумышленницу арестовали, когда она забирала плату за мальчика в размере 210 тысяч гривен. Во время допроса женщина призналась правоохранителям, что планировала за вырученные деньги купить дом. Задержанной может грозить до 15 лет тюрьмы.