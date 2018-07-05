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Украинка продавала своего сына за 210 тысяч гривен

05 июля 2018 09:09
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Новости Украины. В Херсонской области задержали украинку, которая пыталась продать своего трехмесячного сына, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Украинка продавала своего сына за 210 тысяч гривен-1

К поиску покупателей злоумышленница привлекла своих знакомых. Когда они были найдены, женщина передала младенца вместе с документами и вещами, а так же написала расписку, что отказывается от ребенка, и в дальнейшем не будет предъявлять на него никаких прав.

Украинка продавала своего сына за 210 тысяч гривен-4

Злоумышленницу арестовали, когда она забирала плату за мальчика в размере 210 тысяч гривен. Во время допроса женщина призналась правоохранителям, что планировала за вырученные деньги купить дом. Задержанной может грозить до 15 лет тюрьмы.

Украинка продавала своего сына за 210 тысяч гривен-7

# Дети и родители # Фотофакт

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