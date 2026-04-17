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Украинец и молдованин арестованы в Москве по подозрению в попытке теракта против силовика

17 апреля 2026 09:01
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Украинец и молдованин арестованы в Москве по подозрению в попытке теракта против силовика-0

Московским судом отправлены под арест двое подозреваемых в попытке теракта в Москве, пишет РИА Новости.

Подозреваемые – граждане Украины и Молдавии. Они занимались планированием теракта против высокопоставленного представителя силовых структур.

О том, что теракт предотвращен ФСБ РФ информировала в начале апреля. Злоумышленники, среди которых – граждане Украины, Молдовы и России, задержаны 14 апреля.

Украинец, служивший в ВСУ, был завербован СБУ и отправлен в Москву с целью убийства высокопоставленного силовика. Компоненты взрывного устройства находились в схроне, Мужчина собрал устройство, начинив его поражающими элементами. Далее оно было размещено в багажнике электроскутера, припаркованного около бизнес-центра.

В задачах молдованина была организация онлайн-трансляции теракта. Россиянин же откликнулся на вакансию в Сети: за 5 000 рублей он должен был приобрести Wi-Fi камеру для видеофиксации обстановки у места планировавшегося теракта. 

Сообщается, что фигурантами решение суда не обжаловалось.

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Фото: Pinterest

# Международная политика

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