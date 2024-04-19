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Украине предрекают скорое поражение на поле боя

19 апреля 2024 13:40
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Запад предрекает скорый проигрыш Украины на поле боя. Директор ЦРУ считает, что Киев потерпит поражение уже к концу этого года, если Вашингтон не окажет дополнительную помощь, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Украине предрекают скорое поражение на поле боя-1

Очередной финансовый транш режиму Зеленского в эти дни обсуждается в Штатах. Но американский Конгресс не спешит выделять деньги Украине. Внутренний конфликт в законодательном органе до сих пор не решен: демократы выступают за всестороннюю поддержку Киева, республиканцы призывают к решению проблем внутри страны.

Тем временем перерыв в отправке американской помощи не прошел бесследно и вызвал серьезные проблемы у ВСУ на фронте. Солдаты отмечают нехватку оружия и снарядов. Проблему дефицита подтверждают и в США. Уставший от украинского конфликта Вашингтон старается переложить больше финансовых обязательств на Европу, однако экономика ее стран также находится в упадке.

# Международная политика

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