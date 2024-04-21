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Украине грозит катастрофа в случае летнего наступления России

21 апреля 2024 13:54
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Forbes пишет, что если украинская сторона не изменит свою политику, то летняя наступательная операция России приведет к катастрофе для ВСУ. Об этом пишет РИА Новости.

Сейчас русские войска ведут подготовку к крупномасштабной операции, которая может начаться к июню. Российские Вооруженные силы намерены атаковать энергетические объекты Украины ракетами и дронами, чтобы ограничить возможность ВСУ применять беспилотники.

Россия также наращивает количество войск и вооружает их новейшим оборудованием. Чтобы успешно защитить себя, Украина должна будет оставить ставку на использование артиллерии и перейти на оборонительную тактику с использованием пехоты и бронированной техники.

При этом директор ЦРУ США Уильям Бернс предупреждает, что к концу года Украина может проиграть в конфликте с Россией. Также главком ВСУ Александр Сырский признал, что ситуация для Украины ухудшилась из-за активных действий России.

# Международная политика

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