Forbes пишет, что если украинская сторона не изменит свою политику, то летняя наступательная операция России приведет к катастрофе для ВСУ. Об этом пишет РИА Новости.

Сейчас русские войска ведут подготовку к крупномасштабной операции, которая может начаться к июню. Российские Вооруженные силы намерены атаковать энергетические объекты Украины ракетами и дронами, чтобы ограничить возможность ВСУ применять беспилотники.

Россия также наращивает количество войск и вооружает их новейшим оборудованием. Чтобы успешно защитить себя, Украина должна будет оставить ставку на использование артиллерии и перейти на оборонительную тактику с использованием пехоты и бронированной техники.

При этом директор ЦРУ США Уильям Бернс предупреждает, что к концу года Украина может проиграть в конфликте с Россией. Также главком ВСУ Александр Сырский признал, что ситуация для Украины ухудшилась из-за активных действий России.