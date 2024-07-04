Прямой эфир

Украинцы должны сами решить, по какому сценарию вступать в НАТО – Зеленский

04 июля 2024 15:21
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что решать вопрос о вступлении Украины в НАТО по корейскому или немецкому варианту должны сами украинцы. Об этом пишет РИА Новости.

Он отметил, что нужно понять, кто и с какой целью выдвигает различные сценарии вступления. Постпред США при НАТО Джулианна Смит сообщила, что Зеленский будет приглашен на саммит НАТО, но ожидать вступления Украины в альянс не стоит.

Ранее Зеленский подал заявку на вступление Украины в НАТО, но генсек альянса Йенс Столтенберг заявил, что членство в союзе невозможно во время конфликта.

# Международная политика

Другие новости рубрики

Все новости
В пресс-службе Зеленского заявили, что интервью с Такером Карлсоном не будет
04 июля 2024 15:01

В пресс-службе Зеленского заявили, что интервью с Такером Карлсоном не будет

ЕС вводит пошлины на электрокары из Китая
04 июля 2024 14:39

ЕС вводит пошлины на электрокары из Китая

Стамбульские договоренности могут лечь в основу переговоров по Украине – Путин
04 июля 2024 13:42

Стамбульские договоренности могут лечь в основу переговоров по Украине – Путин