Украинцы должны сами решить, по какому сценарию вступать в НАТО – Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что решать вопрос о вступлении Украины в НАТО по корейскому или немецкому варианту должны сами украинцы. Об этом пишет РИА Новости.

Он отметил, что нужно понять, кто и с какой целью выдвигает различные сценарии вступления. Постпред США при НАТО Джулианна Смит сообщила, что Зеленский будет приглашен на саммит НАТО, но ожидать вступления Украины в альянс не стоит.

Ранее Зеленский подал заявку на вступление Украины в НАТО, но генсек альянса Йенс Столтенберг заявил, что членство в союзе невозможно во время конфликта.