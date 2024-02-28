Украина требует компенсации от Польши за рассыпанное фермерами зерно

Растет напряженность в отношениях Киева и Варшавы из-за споров по зерну, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В Украине возмущены действиями польских фермеров и теперь требуют возмещения убытков за высыпанное на границе зерно.

По их подсчетам, протестующими было уничтожено до 180 тонн сельхозпродукции. И, как заявил 28 февраля замминистра аграрной политики и продовольствия Украины, страна готова добиваться компенсации даже через суд. Однако в самой Польше на эти события смотрят под другим ракурсом. Там считают, что аграрии защищают свои интересы, выступая против конкуренции со стороны Украины. Что касается компенсации, то официального ответа Варшавы пока нет.