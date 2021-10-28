Новости Украины. Украина с ноября будет покупать электроэнергию в Беларуси. Согласно опубликованным результатам аукциона, украинская госкомпания выкупила 885 из 900 доступных мегаватт мощностей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.