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Украина с ноября будет покупать электроэнергию в Беларуси

28 октября 2021 09:21
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Новости Украины. Украина с ноября будет покупать электроэнергию в Беларуси. Согласно опубликованным результатам аукциона, украинская госкомпания выкупила 885 из 900 доступных мегаватт мощностей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Украина с ноября будет покупать электроэнергию в Беларуси-1

Оставшиеся приобрела частная компания. Накануне правительство Украины отменило запрет на закупки электроэнергии из-за низких запасов угля. На фоне угрозы дефицита электроэнергии, развеяны ранее существовавшие формулировки: отказ от нашего электричества объяснялся стратегическими целями Украины и «потенциальными угрозами энергетической безопасности».

# Электроснабжение # Фотофакт

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