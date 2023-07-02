Международное мировое сообщество все более заинтересовано в создании новой украинской идентичности, которая бы полностью отрицала свои связи с Россией, сообщает The American Conservative, пишет РИА Новости.

В статье говорится, что после развала СССР в Украине начался период странных исторических нарративов. Хотя в истории каждого народа всегда есть какие-то домыслы, постсоветский вариант государственности Украины представляется абсурдным и пронизанным завистью. Западные издания стали активно поднимать эти темы, относящиеся к теме украинской истории.

Однако автор подчеркивает необходимость сохранения русской исторической памяти украинцев, несмотря на симпатию к жителям страны, в которой продолжается вооруженный конфликт. Он критикует предпринимаемые некоторыми украинцами попытки переименовать Россию в Московию или признать художника Казимира Малевича, поляка по происхождению, украинцем.

В целом эта обстановка продолжает развиваться в Украине и оказывает влияние на весь мир, отмечается в газете.