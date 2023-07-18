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Украина предложила Турции возобновить зерновую сделку без России

18 июля 2023 11:55
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Турция получила обращение Украины с предложением возобновить зерновую сделку без России. Сейчас вопрос обсуждается с ООН, решений по нему пока нет, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Украина предложила Турции возобновить зерновую сделку без России-1

Вместе с тем Анкара продолжает диалог с западными партнерами по снятию препятствий с экспорта российской агропродукции. Именно эта часть обязательств перед Москвой ранее была проигнорирована участниками соглашений. Из-за чего Россия и приостановила действие договоренностей.

Реакция мировой общественности не заставила себя ждать. Итальянские аграрии бьют тревогу. По словам фермеров, от черноморской сделки в основном выигрывали Китай, Испания и Турция, которые получали некий процент от объема поставленной продукции.

# Международное сотрудничество # Фотофакт

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