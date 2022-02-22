Новости Украины. Внимание всей мировой прессы сейчас приковано к ситуации на востоке Украины. Накануне президент России заявил о признании независимости Луганской и Донецкой народных республик, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Это вызвало ожидаемую реакцию на Западе и в США. Они объявили о новом пакете санкций против Москвы. ООН в свою очередь призывает к дипломатии в связи с ростом напряженности в регионе. Украина потребовала отменить решение о признании независимости ЛНР и ДНР. Официальный Киев надеется мирным путем вернуть ныне неподконтрольные Украине территории.