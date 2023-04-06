Украина получит танки «Абрамс» – Пентагон

Пентагон поставит Украине танки «Абрамс». Они обойдутся Штатам в 27 миллионов долларов. Правда, ждать технику придется еще долго. В лучшем случае – до конца сентября, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Тем не менее эта крупная партия должна успокоить Киев после недавнего заявления представителя Пентагона. Кристофер Грейди высказался о неокупаемости инвестиций в Украину, в частности речь шла о долгожданных Киевом истребителей F-16. Видимо, также рассуждают и в Греции. В минобороны этой страны сообщили, что не будут поставлять Киеву ранее обещанные танки «Леопард».