Украина планирует закрыть госдолг арестованными активами РФ

В столице Украины предлагают использовать арестованные активы Российской Федерации для погашения государственного долга страны, информирует РИА Новости.

Об этом заявил советник президента Украины по экономическим вопросам Олег Устенко. Госдолг государства составляет свыше 124 млрд долларов. За апрель текущего года он увеличился на 4,4 млрд долларов. Экс-премьер страны Николай Азаров прогнозирует, что к концу 2023 года составит рекордные 173 млрд долларов.

Устенко отметил, что Украина не платит по займам, напомнив, что у РФ арестовано 350 млрд долларов золотовалютных резервов и 150 млрд долларов российских денег номенклатуры. Долгов у государства в десятки раз меньше. Советник Зеленского считает, что активами Российской Федерации Украина может погасить госдолг. После завершения конфликта украинская экономика будет расти: в страну придут инвесторы, а долги вполне можно перекрыть частью того, что будет отобрано у России, заявил Устенко.

Ранее кабмин Украины согласовал указ президента страны Владимира Зеленского о конфискации имущества и активов Российской Федерации на украинской территории.