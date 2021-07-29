Украина отправила Литве колючую проволоку для забора с Беларусью

Ситуация с мигрантами в Литве близка к критической. В стране уже более 3 000 беженцев, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Кризис вызывает все больше недовольства у местных жителей.

29 июля в центре Вильнюса прошла акция протеста против размещения лагеря мигрантов в местечке Девянишкес. Не дождавшись реакции местной власти, жители отправились в столицу.