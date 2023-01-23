«Украина не в состоянии принимать решения ни о мире, ни о переговорах». В какой момент государство потеряло независимость?

Надежда Сасс, ведущая: Авторитарные тенденции, цензура, разгром оппозиции. Я думаю, многие украинцы, голосовавшие за господина Зеленского, не такой хотели бы видеть Украину. И дело даже не в сегодняшней ситуации, которая связана с боевыми действиями, потому как определенные тенденции уже просматривались и в первый год его президентства. Скажите, как вы оцениваете сегодняшнюю ситуацию в нынешней украинской власти, потому как в какой-то момент вся оппозиция, которая была представлена и оппозиционной платформой «За жизнь», и тем же блоком Петра Порошенко, все испарились или же объединились перед лицом общего врага. Так ли это?

Олег Гайдукевич, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси, председатель Либерально-демократической партии Беларуси:

Все не так, на самом деле трагедия нынешней украинской власти, трагедия Украины – это как раз таки потеря суверенитета и независимости этой страны. Беда этой власти – это ее полная зависимость, несамостоятельность, невозможность принять решение. И это началось не с момента начала СВО, мы видели это и несколько лет назад. Вот в Беларуси трудно представить, чтобы нашему Президенту позвонили из Белого дома США и сказали, что этого генпрокурора быть не должно. Мы же прекрасно помним историю, как Байден недавно хвастался, что он прилетал в Киев на три часа, чтобы снять какого-то чиновника. То есть Украина не в состоянии принимать решения ни о мире, ни о переговорах, ни о каких-то других вопросах. Это трагедия, из этого вытекает все остальное: и война, и продолжение военных действий, и ситуация в экономике, потому что за последние 8-10 лет распродано все. И куда распродано? Не украинскому народу. Я бы очень хотел, чтобы владельцами земли, фабрик, предприятий стали украинцы, но это неправда. К сожалению, стали владеть люди за рубежом. И от этого опять это вытекает.

Вот мы сейчас говорим об оппозиции украинской, ее стали уничтожать не сейчас, не год назад, не два года назад, не в 2014 году. А еще раньше. Просто в 2014 году мы увидели вопиющие факты, когда людей стали убивать за их позицию. А то, что оппозиция в Украине есть, что огромное количество украинских людей и политиков, которые бы хотели быть политиками, выступают с одной программой, не будем сейчас спорить, одна у них программа – самостоятельность и независимость Украины, это право украинского народа. Мы всегда мечтали об одном: чтобы украинский народ сам решал свою судьбу, как ему жить, сам строил свою страну. Белорусам больше ничего не надо. За что уничтожают украинских оппозиционных политиков? Только за одно хорошее слово про Россию. Для Запада Украина нужна только для одного. Им плевать, как живут украинцы. Им плевать на демократию, свободу. Европейцы переживают, что у них один канал, да плевать им, сколько там каналов. Это обман, слова лжи. Европе плевать на выборы в Украине, в Беларуси, в любой стране. Нужно было одно: превратить Украину в антироссийский плацдарм. Беларусь в 2020 году хотели превратить в то же самое.

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