Украина не сможет стать членом НАТО. В стране вспомнили о документе 30-летней давности

Новости Украины. В Украине заявили о невозможности вступить в НАТО, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Украины. В Украине заявили о невозможности вступить в НАТО, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Неожиданное препятствие нашлось в серьезном документе – Декларации о государственном суверенитете. Оказывается, что в основе государственности страны лежит внеблоковый статус. И там черным по белому прописано, что Украина провозглашает о своем намерении стать в будущем постоянно нейтральным государством, не участвующим в военных блоках. А поскольку НАТО является военным и политическим союзом, то вступать в него запрещено.