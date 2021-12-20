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Украина не сможет стать членом НАТО. В стране вспомнили о документе 30-летней давности

20 декабря 2021 07:49
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Новости Украины. В Украине заявили о невозможности вступить в НАТО, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Украина не сможет стать членом НАТО. В стране вспомнили о документе 30-летней давности-1

Неожиданное препятствие нашлось в серьезном документе – Декларации о государственном суверенитете. Оказывается, что в основе государственности страны лежит внеблоковый статус. И там черным по белому прописано, что Украина провозглашает о своем намерении стать в будущем постоянно нейтральным государством, не участвующим в военных блоках. А поскольку НАТО является военным и политическим союзом, то вступать в него запрещено.

# Международная политика # Фотофакт

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