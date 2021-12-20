Украина не сможет стать членом НАТО. В стране вспомнили о документе 30-летней давности

Неожиданное препятствие нашлось в серьезном документе – Декларации о государственном суверенитете. Оказывается, что в основе государственности страны лежит внеблоковый статус. И там черным по белому прописано, что Украина провозглашает о своем намерении стать в будущем постоянно нейтральным государством, не участвующим в военных блоках. А поскольку НАТО является военным и политическим союзом, то вступать в него запрещено.