Украина начала применять предоставленные США кассетные снаряды

Украина стала применять предоставленные США кассетные боеприпасы, заявляют СМИ Америки со ссылкой на украинские источники, передает РИА Новости.

Ранее бригадный генерал Вооруженных сил Украины Александр Тарнавский сообщал, что Украина заполучила от США кассетные боеприпасы, но еще не применяла их. Также о начале поставок кассетных боеприпасов Украине объявил президент США Джо Байден. Однако подобные поставки стали поводом для беспокойства, так как некоторые из этих боеприпасов могут оказаться неустойчивыми и будут представлять угрозу для мирного населения и после завершения конфликта.