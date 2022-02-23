Украина может закрыть границы с Беларусью и Россией

В Верховной раде зарегистрировали проект о закрытии границы с Россией и Беларусью, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Украине начался призыв на военную службу резервистов в возрасте от 18 до 60 лет, на территории страны вводится чрезвычайное положение. Однако его еще должны утвердить депутаты.