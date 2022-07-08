Украина минирует границу. Не хотят, чтобы мирные граждане добрались до Беларуси

Попытки манипуляции и запугивания собственных граждан продолжаются и в Украине, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. И если в начале их предупреждали о запрете пересечения белорусской границы, специально разрушали подъездные пути, называли провокацией разрешение собирать ягоды в наших лесах, то теперь пошли еще дальше.

Сейчас украинские военные демонстративно устанавливают противотанковые мины на территории автодорожного и железнодорожного пунктов пропуска «Выступовичи». С белорусской стороны это «Новая Рудня». И это несмотря на публичное признание официальными лицами Киева отсутствия каких-либо угроз с белорусской стороны. К слову, способ установки мин вызывает много вопросов у специалистов. Налицо отчаянная попытка воспрепятствовать людям, которые в поисках продовольствия, медикаментов и просто мирной жизни уходят в Беларусь. Вот и получается, что ВСУ воюют не с внешней угрозой, а со своими же гражданами. Спонсорами этого беспредела выступают страны Запада, чьи руководители «крайне обеспокоены» судьбой Украины.

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