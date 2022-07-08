Прямой эфир

Украина минирует границу. Не хотят, чтобы мирные граждане добрались до Беларуси

08 июля 2022 17:13
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Попытки манипуляции и запугивания собственных граждан продолжаются и в Украине, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. И если в начале их предупреждали о запрете пересечения белорусской границы, специально разрушали подъездные пути, называли провокацией разрешение собирать ягоды в наших лесах, то теперь пошли еще дальше.

Украина минирует границу. Не хотят, чтобы мирные граждане добрались до Беларуси-1

Сейчас украинские военные демонстративно устанавливают противотанковые мины на территории автодорожного и железнодорожного пунктов пропуска «Выступовичи». С белорусской стороны это «Новая Рудня». И это несмотря на публичное признание официальными лицами Киева отсутствия каких-либо угроз с белорусской стороны. К слову, способ установки мин вызывает много вопросов у специалистов. Налицо отчаянная попытка воспрепятствовать людям, которые в поисках продовольствия, медикаментов и просто мирной жизни уходят в Беларусь. Вот и получается, что ВСУ воюют не с внешней угрозой, а со своими же гражданами. Спонсорами этого беспредела выступают страны Запада, чьи руководители «крайне обеспокоены» судьбой Украины.

Читайте также:

Украина ввела визовый режим для россиян. Он начинает действовать с 1 июля

Посольство Украины в США вербует американцев для участия в конфликте

В Латвии негде размещать украинских беженцев. Под вопросом даже спортзалы

# Международная политика # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
В Беларуси исчезли могилы воинов «Армии Крайова»? Польша снова пускает фейки
08 июля 2022 16:33

В Беларуси исчезли могилы воинов «Армии Крайова»? Польша снова пускает фейки

Индия и Индонезия ограничили экспорт товаров. Причина – засухи, пожары и антибелорусские санкции
08 июля 2022 15:42

Индия и Индонезия ограничили экспорт товаров. Причина – засухи, пожары и антибелорусские санкции

​В Великобритании сократят более 6000 медработников в целях экономии
08 июля 2022 14:01

​В Великобритании сократят более 6000 медработников в целях экономии