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UKMTO: в Ормузском проливе загорелся танкер после попадания снаряда

27 августа 2026 08:01
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UKMTO: в Ормузском проливе загорелся танкер после попадания снаряда-0

В Ормузском проливе неизвестный снаряд поразил нефтяной танкер, пишет РИА Новости со ссылкой на представителей UKMTO.

Из-за атаки на судне начался пожар. В данный момент, как сообщает организация, возгорание удалось ликвидировать.

Члены экипажа не пострадали, информации об угрозе для окружающей среды нет.

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Фото: Pinterest

# Международная политика

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