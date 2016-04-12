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Уйдет ли Яценюк? Верховная Рада Украины рассматривает заявление об отставке премьер-министра

12 апреля 2016 11:13
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Новости Украины. Верховная Рада Украины приступила к рассмотрению заявления об отставке Яценюка. Также ожидается, что сегодня, 12 апреля, будет утверждена кандидатура нового премьер-министра.

Наиболее вероятный претендент - нынешний спикер парламента, Владимир Гройсман.

Но для начала парламентариям предстоит сформировать коалицию и новое правительство. К слову, консультации по составу кабинета министров накануне проходили до поздней ночи. Народным избранникам удалось согласовать почти все должности.

Отметим, что если на протяжении 30 дней после распада коалиции в Раде не будет сформировано новое большинство, президент имеет право назначить досрочные выборы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# Беларусь-Украина

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