Уиткофф и Кушнер планируют посетить Москву – как продвигается урегулирование ситуации в Украине

В Бишкеке говорили и об Украине, конечно. «Есть прогресс, но нет деталей», – примерно так Президент Беларуси оценил мирный план Трампа по Украине. Документ содержит 28 пунктов, и Украина уже заявила, что готова с ними работать, за исключением трех позиций, которые касаются признания территорий, запрета на вступление в НАТО и сокращения армии, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Между тем, именно эти вопросы являются ключевыми и именно из-за них началась СВО. То есть Украина вроде бы готова закончить конфликт, но не готова устранить его первопричины. Судя по всему, Зеленского больше всего беспокоят выборы – план Трампа предполагает их проведение через 100 дней, но на фоне коррупционного скандала Зеленскому будет сложно переизбраться. В ответ Киев предложил свой план, где прописана амнистия и отказ от аудита западной помощи. Есть ли альтернатива плану? Президент Беларуси считает, что нет. По его словам, Зеленскому сделали хорошее предложение. Если же план не примут, Украина в ходе боевых действий потеряет выход к морю, что сделает ее положение еще хуже.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Я ему когда-то в начале войны советовал, как поступить. Если бы он тогда сделал так, не было бы этих вопросов вообще, 28 или сколько их там. Совершенно иная была ситуация. Подробности. Но как минимум одно поражение Украина уже потерпела. Трамп полностью заменил переговорную команду, которая работала с Киевом. Место генерала Келлога, который приезжал в Минск, занял Стивен Уиткофф, который принес перемирие на Ближний Восток. Вторым номером выступает министр сухопутных войск Дрисколл – близкий друг Вэнса. Также в команду вошел зять Трампа – Джаред Кушнер, который имеет белорусские корни. У всех этих людей нет ни малейших симпатий к Зеленскому, а для Беларуси участие Кушнера – новый шанс войти в переговорный процесс, где Минск по-прежнему готов выступать переговорной площадкой. Что и прозвучало от Президента в Бишкеке. Читайте здесь.