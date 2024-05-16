Угроза жизни премьера Словакии Фицо после операции все ещё сохраняется

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо был тяжело ранен в результате покушения и находится в тяжелом состоянии после сложной операции. Об этом пишет РИА Новости.



Покушение было совершено в городе Гандлова, стрелявший был задержан.

Российский президент Владимир Путин выразил Фицо поддержку и выступил с осуждением случившегося.

Фицо знаменит своими выступлениями против поставок оружия в Украину и намерением блокировать вступление Украины в НАТО, при этом подчеркивая важность добрых отношений с Россией.