Уголовное дело возбуждено по факту взрыва газа в поселке Веселовка Калининградской области

Новости России. За жизнь пострадавших при взрыве в поселке Веселовка Калининградской области России борются медики. Трое детей и женщина находятся в реанимации. Пятилетнего мальчика сейчас оперируют. Под особым контролем находится и состояние подростка, получившего ожоги 50% тела.

Взрыв прогремел накануне.