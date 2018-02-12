Ударная волна достигала 50 метров: что известно в взрыве на карнавале в Боливии

Новости Боливии. В первый день карнавала в Боливии погибли свыше 20 человек, еще более 70 получили ранения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Боливии. В первый день карнавала в Боливии погибли свыше 20 человек, еще более 70 получили ранения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В одной из палаток с уличной едой, которая находилась по ходу движения праздничного шествия, взорвался баллон с газом. По предварительным данным, на полимерный шланг во время приготовления попало горячее масло, из-за чего он был поврежден.
В результате утечки произошел взрыв, ударная волна от которого достигла 50 метров.
Отметим, что карнавал в Боливии является крупнейшим праздничным шествием в стране.