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Ударная волна достигала 50 метров: что известно в взрыве на карнавале в Боливии

12 февраля 2018 20:19
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Новости Боливии. В первый день карнавала в Боливии погибли свыше 20 человек, еще более 70 получили ранения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Ударная волна достигала 50 метров: что известно в взрыве на карнавале в Боливии-1

В одной из палаток с уличной едой, которая находилась по ходу движения праздничного шествия, взорвался баллон с газом. По предварительным данным, на полимерный шланг во время приготовления попало горячее масло, из-за чего он был поврежден.

Ударная волна достигала 50 метров: что известно в взрыве на карнавале в Боливии-4

В результате утечки произошел взрыв, ударная волна от которого достигла 50 метров.

Ударная волна достигала 50 метров: что известно в взрыве на карнавале в Боливии-7

Отметим, что карнавал в Боливии является крупнейшим праздничным шествием в стране.

# Взрыв газа # Фотофакт

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