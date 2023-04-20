Удар по экспорту Киева: страны ЕС отказываются от продуктов из Украины

Так, правительство Болгарии не хочет видеть в своей стране украинские муку и масло, Венгрия против птицы. А власти Польши намерены запретить ввоз не только зерна, но и фруктов, яиц, сахара и меда. Напомним, ранее импорт украинской продукции – в первую очередь пшеницы – вызвал массовые протесты аграриев в ряде стран Евросоюза. Удивительно, что на этот раз достучаться до властей фермерам удалось. Руководство Польши, Словакии, Венгрии, Болгарии к народу наконец прислушалось и ввоз зерна ограничило. Следующий шаг – встреча министров сельского хозяйства ЕС. Она запланирована на следующую неделю. Ожидается, что посредством диалога политикам все же удастся найти компромисс по поводу импорта украинской продукции.