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Удар по экспорту Киева: страны ЕС отказываются от продуктов из Украины

20 апреля 2023 20:11
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Киеву грозят очередные серьезные финансовые потери. Страны Евросоюза продолжают отказываться от украинских продуктов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Причем у каждого свои пожелания насчет запрещенного списка.

Удар по экспорту Киева: страны ЕС отказываются от продуктов из Украины-1

Так, правительство Болгарии не хочет видеть в своей стране украинские муку и масло, Венгрия против птицы. А власти Польши намерены запретить ввоз не только зерна, но и фруктов, яиц, сахара и меда. Напомним, ранее импорт украинской продукции – в первую очередь пшеницы – вызвал массовые протесты аграриев в ряде стран Евросоюза. Удивительно, что на этот раз достучаться до властей фермерам удалось. Руководство Польши, Словакии, Венгрии, Болгарии к народу наконец прислушалось и ввоз зерна ограничило. Следующий шаг – встреча министров сельского хозяйства ЕС. Она запланирована на следующую неделю. Ожидается, что посредством диалога политикам все же удастся найти компромисс по поводу импорта украинской продукции.

# Продукты питания # Фотофакт

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