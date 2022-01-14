Учёные открыли ген, который отвечает за тяжесть заболевания коронавирусом

Ученые нашли ген, который отвечает за тяжелое течение коронавируса. Прорыв заключается в том, что раньше считалось, что главными показателями риска являются возраст и ожирение, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Оказывается, есть элемент, влияющий на то, будет ли пациент тяжело или стандартно проходить заболевание. Теперь врачи смогут предупредить множество летальных исходов от COVID-19. При поступлении нового пациента у них появится генетический тест, который подскажет им, какие методики лечения стоит применять к каждому конкретному человеку.