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Учёные обнаружили пещерного львёнка возрастом 28 тысяч лет. Сохранились даже усы

14 августа 2021 12:19
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С потеплением климата все податливее становится вечная мерзлота. Именно в ней обнаружили ученые удивительную находку – пещерного львенка возрастом 28 тысяч лет, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Это детеныш, который выглядит, как живой, словно он прилег задремать. Его назвали Симба.

Учёные обнаружили пещерного львёнка возрастом 28 тысяч лет. Сохранились даже усы-1

Учёные обнаружили пещерного львёнка возрастом 28 тысяч лет. Сохранились даже усы-3

Пещерные львы были суровыми хищниками, очень похожими на их нынешних африканских собратьев.

Учёные обнаружили пещерного львёнка возрастом 28 тысяч лет. Сохранились даже усы-6

Учёные обнаружили пещерного львёнка возрастом 28 тысяч лет. Сохранились даже усы-8

Сейчас над находкой работает профессор эволюционной генетики из Стокгольма.

Учёные обнаружили пещерного львёнка возрастом 28 тысяч лет. Сохранились даже усы-11

Учёные обнаружили пещерного львёнка возрастом 28 тысяч лет. Сохранились даже усы-13

Он в полном восторге от сохранности тела, ведь до наших дней сквозь тысячелетия «добрались» даже усы. В ближайшее время планируется получить образец ДНК, что поможет узнать больше об эволюции пещерных львов.

# История # Лав Дален # Фотофакт

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