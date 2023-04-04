Учёные обнаружили горячий газ в раннем скоплении галактик

Ученые обнаружили горячий газ в раннем скоплении галактик, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Для астрономов это открывает новое окно для исследований, а потому специалисты такую находку оценили по достоинству. Хотя звезды в этой паутинной галактике относительно молодые.

Эксперты считают, что им всего 3 миллиарда лет. Пустяки для космоса. Да и обнаружили Паутину – так называется эта галактика – только в ХХ веке. В общем, здесь ученым точно есть что исследовать. Они уже составили планы и прогнозы, касаемо нашей планеты и космического пространства. Правда, чтобы проверить, сбылись они или нет, придется подождать несколько сотен лет.