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Учёные не нашли связи между раком и употреблением мяса

03 октября 2019 06:55
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Новости мира. Учёные «реабилитировали» красное мясо, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Около 4 лет назад во всём мире громко заговорили о вреде этого продукта, после того как Всемирная организация здравоохранения внесла его в список «вызывающие рак».

Учёные не нашли связи между раком и употреблением мяса-1

Однако международная группа врачей под руководством специалистов из Канады и Евросоюза не нашла прямой связи между употреблением мяса и возникновением злокачественных опухолей.

Учёные не нашли связи между раком и употреблением мяса-4

В исследованиях участвовали 54 тысячи человек. Впрочем, речь идёт об умеренном употреблении – 3-4 порции в неделю.

Учёные не нашли связи между раком и употреблением мяса-7

# Еда # Фотофакт

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