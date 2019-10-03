Учёные не нашли связи между раком и употреблением мяса

Новости мира. Учёные «реабилитировали» красное мясо, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Около 4 лет назад во всём мире громко заговорили о вреде этого продукта, после того как Всемирная организация здравоохранения внесла его в список «вызывающие рак».