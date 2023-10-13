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Учёные из Австралии решили пересмотреть рацион для кораллов

13 октября 2023 08:25
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Диета для кораллов. Ученые из Австралии решили пересмотреть рацион для этих морских обитателей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Исследователи напоминают, что повышение температуры мирового океана продолжает угрожать популяциям животных и растений. Кораллы обесцвечиваются и постепенно погибают.

Учёные из Австралии решили пересмотреть рацион для кораллов-1

Поэтому необходимо оптимальное питание для роста, размножения и выживания. Особенно при болезнях и изменениях окружающей среды. Сейчас ученые проводят эксперименты, чтобы понять, подходит ли кораллам что-то вроде кето-диеты с высоким содержанием жиров. Именно она может защитить их от чрезмерного тепла, предполагают специалисты. Но это еще предстоит доказать опытным путем.

# Экология # Фотофакт

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