Учёные из Австралии решили пересмотреть рацион для кораллов

Диета для кораллов. Ученые из Австралии решили пересмотреть рацион для этих морских обитателей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Исследователи напоминают, что повышение температуры мирового океана продолжает угрожать популяциям животных и растений. Кораллы обесцвечиваются и постепенно погибают.

Поэтому необходимо оптимальное питание для роста, размножения и выживания. Особенно при болезнях и изменениях окружающей среды. Сейчас ученые проводят эксперименты, чтобы понять, подходит ли кораллам что-то вроде кето-диеты с высоким содержанием жиров. Именно она может защитить их от чрезмерного тепла, предполагают специалисты. Но это еще предстоит доказать опытным путем.