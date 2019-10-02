Учителя Флориды смогут брать оружие в школу

Новости США. Учителям Флориды официально разрешили приносить оружие в учебные учреждения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости США. Учителям Флориды официально разрешили приносить оружие в учебные учреждения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Спорный документ стал ответом на массовую стрельбу, которая произошла в 2018 году в средней школе в Парклэнде. Тогда погибли 17 человек, еще около 20 получили ранения.
Теперь педагоги в целях самообороны смогут брать оружие на занятия. Перед этим им нужно будет пройти курс обучения, психологический тест и проверку на наркотики. Вооружать учителей или нет школьные округа штата будут решать сами.