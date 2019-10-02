Учителя Флориды смогут брать оружие в школу

Новости США. Учителям Флориды официально разрешили приносить оружие в учебные учреждения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Спорный документ стал ответом на массовую стрельбу, которая произошла в 2018 году в средней школе в Парклэнде. Тогда погибли 17 человек, еще около 20 получили ранения.