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Ученые обнаружили 45 планет, пригодных для разумной жизни

23 марта 2026 07:43
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Ученые обнаружили 45 планет, пригодных для разумной жизни-0

Исследование ученых из Института Карла Сагана показало, что десятки планет могут иметь условия, подходящие для разумной жизни. По их оценке, 45 каменистых миров находятся в широкой зоне обитаемости, а 24 – в более строгих пределах. Об этом пишет РИА Новости

Среди них выделяется Проксима Центавра b – одна из ближайших к Земле потенциально пригодных планет. Однако все такие объекты находятся слишком далеко, чтобы человечество могло до них добраться.

При этом ученые подчеркивают, что определение пригодных для жизни планет помогает сузить область поиска и сосредоточиться на наиболее перспективных вариантах.

Фото: pixabay

# Космос

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