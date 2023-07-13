Учения НАТО «Посейдон-2023» с участием девяти стран стартуют в Румынии с 14 июля

Многонациональные военно-морские учения «Посейдон-2023» пройдут в Румынии с 14 по 21 июля с привлечением девяти стран НАТО, сообщили в штабе ВМС Румынии, передает РИА Новости.

В учениях будут участвовать более 750 военнослужащих из следующих стран: Румынии, Болгарии, Бельгии, Франции, Греции, Италии, Великобритании, США и Турции. Мероприятия будут проходить в военной гавани Констанца и в западной части Черного моря, в рамках тактических учений «Посейдон-2023», которые Румыния и Болгария поочередно организуют каждый год. В ходе тренировочной операции будут испытаны фрегат, корвет, корабль поддержки и вмешательства ВМС НАТО с водолазами Grozavul («Суровый»), учебно-боевой самолет IAR-99 Falcon, вертолет Puma и взвод сухопутных войск.

Болгария предоставит минные тральщики «Цибар» и «Шквал», Франция – патрульный самолет и саперов. США и Бельгия будут участвовать с подводными беспилотниками и саперными подразделениями. От остальных стран будут участвовать штабные офицеры и саперы. Целью учений является повышение оперативной совместимости команд и оценка возможностей ВМС Румынии по выполнению задач НАТО, ЕС и национальной обороны.