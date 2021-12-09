Участников Игр в Пекине не будут дисквалифицировать при обнаружении коронавируса

Участников зимних Олимпийских игр-2022 года в Пекине не будут дисквалифицировать и лишать результатов при обнаружении коронавируса по ходу соревнований, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Если инфекция будет выявлена перед финалом, то спортсмен или команда получат серебряную медаль автоматически. Такое решение было принято исполкомом МОК. Аналогичные правила действовали во время Олимпиады в Токио, которая прошла летом 2020-го.

Напомним, Олимпийские игры в Пекине пройдут в 2022 году с 4 по 20 февраля. Будем болеть за наших спортсменов.