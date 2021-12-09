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Участников Игр в Пекине не будут дисквалифицировать при обнаружении коронавируса

09 декабря 2021 07:42
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Участников зимних Олимпийских игр-2022 года в Пекине не будут дисквалифицировать и лишать результатов при обнаружении коронавируса по ходу соревнований, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Участников Игр в Пекине не будут дисквалифицировать при обнаружении коронавируса-1

Если инфекция будет выявлена перед финалом, то спортсмен или команда получат серебряную медаль автоматически. Такое решение было принято исполкомом МОК. Аналогичные правила действовали во время Олимпиады в Токио, которая прошла летом 2020-го.  

Напомним, Олимпийские игры в Пекине пройдут в 2022 году с 4 по 20 февраля. Будем болеть за наших спортсменов.  

# Зимняя Олимпиада # Фотофакт

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