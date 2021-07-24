Участники акций бросали в полицию горшки с уличными цветами. В Австралии протестуют против локдауна

Новости Австралии. В Сиднее проходят протесты против ковидных ограничений, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Австралии. В Сиднее проходят протесты против ковидных ограничений, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Около 3 500 человек вышли на улицы города, требуя отменить локдаун, введенный на фоне распространения COVID-19. Не обошлось без столкновений с полицией, в том числе у здания мэрии города. Участники акции бросали в правоохранителей бутылки и горшки с уличными цветами. Уже составлено более 90 протоколов о нарушениях, под стражу взяли 57 человек.
Австралия в целом с минимальными потерями справляется с пандемией. Однако в последние дни фиксируется суточный прирост случаев заражения. При этом люди уже устали от жестких ограничений и скорее хотят вернуться к привычной жизни.