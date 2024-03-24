Участница группы «Пикник» погибла в результате теракта в «Крокус Сити Холле»

Ассистент режиссера группы «Пикник» Екатерина Кушнер пострадала от террористического акта в «Крокусе», сообщает руководитель группы Юрий Чернышевский. Об этом сообщает РИА Новости.

Террористический акт произошел в пятницу вечером в «Крокус Сити Холл» прямо во время выступления группы «Пикник».

Четверо людей в камуфляжной форме ворвались в зал и стали стрелять в людей. По данным СК и МЧС РФ, 143 человека погибли и 154 получили ранения. 24 марта объявлено президентом Владимиром Путиным днем траура.

Утром в среду стало известно о том, что 11 человек, в том числе четверо прямых участников теракта, задержаны. Подозреваемых задержали в Брянской области, когда они попытались скрыться на машине и пересечь украинскую границу. Власти начали уголовное расследование по факту теракта. По словам Путина, все причастные к преступлению будут наказаны.