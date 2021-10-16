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Убийство британского депутата. Расследование возглавит контртеррористическое подразделение полиции

16 октября 2021 11:54
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Новости Великобритании. Убийство депутата британского парламента Дэвида Амесса назвали терактом. Расследование возглавит контртеррористическое подразделение лондонской полиции, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Убийство британского депутата. Расследование возглавит контртеррористическое подразделение полиции-1

Трагедия произошла 15 октября в ходе встречи с избирателями. В церкви 25-летний выходец из Сомали нанес парламентарию несколько ударов ножом. Ранения оказались смертельными.  

Убийство британского депутата. Расследование возглавит контртеррористическое подразделение полиции-4

Дэвид Амесс умер в больнице. Мотивы нападавшего пока неизвестны. Однако убийство связывают с профессиональной деятельностью жертвы. Амесс неоднократно делал громкие заявления в защиту людей и животных.  

# Убийство # Дэвид Амесс # Фотофакт

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