Убийство британского депутата. Расследование возглавит контртеррористическое подразделение полиции

Новости Великобритании. Убийство депутата британского парламента Дэвида Амесса назвали терактом. Расследование возглавит контртеррористическое подразделение лондонской полиции, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Трагедия произошла 15 октября в ходе встречи с избирателями. В церкви 25-летний выходец из Сомали нанес парламентарию несколько ударов ножом. Ранения оказались смертельными.

Дэвид Амесс умер в больнице. Мотивы нападавшего пока неизвестны. Однако убийство связывают с профессиональной деятельностью жертвы. Амесс неоднократно делал громкие заявления в защиту людей и животных.