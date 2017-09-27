У вас может быть сказка даже без принца: 40-летняя итальянка Лаура Месси вышла замуж сама за себя
Новости Италии. На этом торжестве были все: невеста в платье, расшитом кристаллами, большой свадебный торт, много еды. На церемонии не присутствовал жених. И это не случайность.
«У вас может быть сказка даже без принца», – уверена невеста Лаура Месси. Женщине 40 лет, идея сольной свадьбы пришла к ней всего лишь два года назад. Двенадцать лет жительница Италии встречалась с мужчиной.
Источник фото: instagram.com/lauramesi/
Лаура Месси:
Я твёрдо верю, что каждый из нас должен в первую очередь любить себя. У вас может быть сказка даже без принца.
Источник фото: instagram.com/lauramesi/
Местные издания отмечают, что этот брак не имеет юридической силы. Правда, Лаура уже отправилась в медовый месяц. Отдыхать Месси поехала в Египет.
Несколько месяцев назад курьезный случай произошел в Мексике. Мэр одного из городов женился на самке крокодила. Церемония прошла по всем канонам. Перед торжеством рептилию окрестили, одели в белое и собрали гостей (здесь подробнее).