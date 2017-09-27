У вас может быть сказка даже без принца: 40-летняя итальянка Лаура Месси вышла замуж сама за себя

Новости Италии. На этом торжестве были все: невеста в платье, расшитом кристаллами, большой свадебный торт, много еды. На церемонии не присутствовал жених. И это не случайность.

«У вас может быть сказка даже без принца», – уверена невеста Лаура Месси. Женщине 40 лет, идея сольной свадьбы пришла к ней всего лишь два года назад. Двенадцать лет жительница Италии встречалась с мужчиной.