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У солдат ВСУ набирает популярность розовая экипировка

10 декабря 2025 06:13
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У солдат ВСУ набирает популярность розовая экипировка-0

Множество военнослужащих ВС Украины отдают предпочтение обмундированию в розовых оттенках, пишет РИА Новости.

Приобретают украинские солдаты тактическую одежду и экипировку в военторгах, где представлен широкий выбор. Так, для военных доступно приобретение розовых наушников с шумоподавлением, рожков для патронов, сигнальных маячков, шевронов, компаса, обложек для документов, а также чехла для бронеплит.

Судя по фото украинских магазинов, военнослужащие нередко используют розовую форму на боевых позициях.

Фото: Pinterest

# Международная политика

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