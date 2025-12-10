У солдат ВСУ набирает популярность розовая экипировка

Множество военнослужащих ВС Украины отдают предпочтение обмундированию в розовых оттенках, пишет РИА Новости.

Приобретают украинские солдаты тактическую одежду и экипировку в военторгах, где представлен широкий выбор. Так, для военных доступно приобретение розовых наушников с шумоподавлением, рожков для патронов, сигнальных маячков, шевронов, компаса, обложек для документов, а также чехла для бронеплит.

Судя по фото украинских магазинов, военнослужащие нередко используют розовую форму на боевых позициях.

Фото: Pinterest