У побережья Таиланда перевернулись лодки с более чем 130 туристами на борту

Новости Таиланда. У побережья Таиланда перевернулись лодки, в которых находилось свыше 130 туристов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. По данным полиции, трагедия произошла из-за шквального порывистого ветра и шторма.

Известно, что в бушующем море опрокинулись два судна. В одной из лодок находились, в основном, китайские и европейские туристы.

90 человек спасены, семеро – пропали без вести. И почти 40 пассажиров, которые находились на втором судне, смогли самостоятельно добраться до суши.