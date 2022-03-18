«У местных забрали гражданскую форму». Некоторые украинские военные хотят выехать и пытаются обмануть при досмотре

Генсек НАТО Йенс Столтенберг в очередной раз заявил, что конфликт в Украине не должен выйти за пределы страны. Однако на фоне этих заявлений Запад продолжает «накачивать» националистов и ВСУ вооружением, а теперь еще и деньгами, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

На выезде из Мариуполя сотни машин. На каждой второй можно заметить следы от обстрелов и надпись «дети». Российские военные просят людей показать прописку, а если ее нет, досматривают авто. Но большинство поддерживают такие меры безопасности. Только за вчерашний день военные разоблачили 12 членов нацбатов, которые переоделись в мирных жителей.

У нас полгорода ходит таких, особенно молодежь, которая бестолковая. Вот буквально во дворе разговаривали, ему 19 лет, начал спорить по поводу патриотизма и прочего. Я говорю: ты начало помнишь всего этого? Нет, мне было 11 лет. Но весь в паучках и крестиках.

Обращают внимание, внешний вид, прописка, предоставлять документы. Смотрим, чтобы прописка была. Если прописка не мариупольская, тогда начинаем более подробно изучать, осматриваем. Вчера было выявлено 12 военнослужащих Украины, которые переоделись и пытались выехать. Выявили. Есть потертости от бронежилета, я не буду раскрывать, как мы выявляем. Порядка 12 человек, которые у местных забрали гражданскую форму одежды, переоделись.

Тысячи людей уже вырвались из этого ада. Большинство из них сейчас двигаются в сторону России. Число беженцев из Донбасса уже превысило 300 тысяч человек. Но есть и те, кто решил остаться: их дома уцелели, поэтому сейчас, когда можно спокойно выйти на улицу, люди запасаются продовольствием у машин с гуманитарной помощью от российского МЧС.