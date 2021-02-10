У летучих мышей в Таиланде обнаружили новый коронавирус

Новости Таиланда. У летучих мышей в Таиланде обнаружили новый COVID. Ученые нашли вирус в пробах, взятых у животных, которые обитают в пещерах на востоке страны. Его геном совпадает с уже известным геномом, вызвавшим пандемию, на 91,5 %, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Специалисты пришли к выводу, что родственные COVID-19 вирусы циркулируют среди летучих мышей на обширной территории Азии. К слову, одной из наиболее вероятных версий появления коронавируса считают именно передачу от животного человеку через промежуточное звено. Исследования происхождения вируса продолжаются.