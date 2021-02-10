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У летучих мышей в Таиланде обнаружили новый коронавирус

10 февраля 2021 10:20
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Новости Таиланда. У летучих мышей в Таиланде обнаружили новый COVID. Ученые нашли вирус в пробах, взятых у животных, которые обитают в пещерах на востоке страны. Его геном совпадает с уже известным геномом, вызвавшим пандемию, на 91,5 %, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.   

У летучих мышей в Таиланде обнаружили новый коронавирус-1

Специалисты пришли к выводу, что родственные COVID-19 вирусы циркулируют среди летучих мышей на обширной территории Азии. К слову, одной из наиболее вероятных версий появления коронавируса считают именно передачу от животного человеку через промежуточное звено. Исследования происхождения вируса продолжаются.  

У летучих мышей в Таиланде обнаружили новый коронавирус-4

Между тем ВОЗ заявила о замедлении темпов распространения инфекции. По данным организации, за минувшую неделю число заразившихся уменьшилось на 17 %. Однако стремительно расширяется география новых штаммов COVID-19.  

# Коронавирус # Фотофакт

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