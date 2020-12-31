У корейцев и японцев – уже 2021-й. Где ещё встретили Новый год?

Новый год шагает по планете. 2021-й уже наступил на территории островных государств в Тихом океане – Кирибати, Сама, Фиджи и Тонга, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Перевернули лист календаря и в Новой Зеландии. Десятки жителей собрались на Оклендском мосту и с восторгом отсчитывали секунды до наступления Нового года. Вслед за ними бокалы с шампанским подняли жители самых восточных регионов России: Камчатского края и Чукотского автономного округа. В числе первых встретили 2021-й и австралийцы. В этот раз на фоне пандемии жители наблюдали за праздничным салютом онлайн. Как встретили 2021 год на островах в Тихом океане?

Пришел год Быка в дома корейцев, японцев и китайцев. Несмотря на то, что пик новогодних торжеств в Поднебесной придется на середину февраля, 2021-й китайцы встретили вместе со всем миром.