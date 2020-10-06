Прямой эфир

У большинства людей есть иммунитет к коронавирусу и карантин не оправдан? Мнение бельгийских врачей

06 октября 2020 16:59
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Карантин в случае с коронавирусом не оправдан. Бельгийские врачи обратились с открытым письмом, которое вызвало большой резонанс в мире, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

У большинства людей есть иммунитет к коронавирусу и карантин не оправдан? Мнение бельгийских врачей-1

В обращении, подписанном тысячами, говорится о том, что у большинства людей есть иммунитет к COVID-19 и решительные меры изоляции могут привести к худшим последствиям. В обращении в частности говорится:

После первоначальной паники вокруг COVID-19 объективные факты теперь показывают совершенно иную картину у чрезвычайной ситуации больше нет медицинского оправдания. Мы отмечаем, что сопутствующий ущерб, который сейчас наносится населению, будет более значителен в краткосрочной и долгосрочной перспективе, чем количество людей, которые сейчас защищены от короны.

У большинства людей есть иммунитет к коронавирусу и карантин не оправдан? Мнение бельгийских врачей-4

Бельгийские врачи призвали власти не вводить повторный карантин и даже ослабить существующие меры профилактики. Нужно убеждать людей полноценно питаться, заниматься спортом, уверены эксперты. Судя по всему, вводить глобальный карантин не намерены и другие страны.

У большинства людей есть иммунитет к коронавирусу и карантин не оправдан? Мнение бельгийских врачей-7

В Европе растет число заболевших, при этом принимаемые меры на этот раз точечные. Так, в Париже уже 6 октября в связи с ухудшением санитарной ситуации закроют все бары. Рестораны могут оставаться открытыми, но при условии соблюдения нового санитарного протокола. Закрываются спортклубы и фитнес-залы, но открыты площадки для занятия спортом на воздухе. Бассейны будут работать только для школьников. В стране введут ограничения на массовые собрания людей.  

Страны Европы будут вводить карантин точечно. Какие меры уже приняты

У большинства людей есть иммунитет к коронавирусу и карантин не оправдан? Мнение бельгийских врачей-10

Останавливать экономику в Европе во время второй волны пандемии не намерены, как это было прошлой весной, чтобы избежать локдауна. А белорусско-шведская модель борьбы с коронавирусом не только показала свою состоятельность, но, судя по всему, стала примером.  

# Коронавирус # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Страны Европы будут вводить карантин точечно. Какие меры уже приняты
06 октября 2020 13:56

Страны Европы будут вводить карантин точечно. Какие меры уже приняты

ООН: с начала эскалации конфликта в Нагорном Карабахе погибли более 40 мирных жителей
06 октября 2020 11:36

ООН: с начала эскалации конфликта в Нагорном Карабахе погибли более 40 мирных жителей

Президент Кыргызстана заявил о попытке захвата власти в стране. Что происходило в Бишкеке?
06 октября 2020 07:44

Президент Кыргызстана заявил о попытке захвата власти в стране. Что происходило в Бишкеке?