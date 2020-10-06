У большинства людей есть иммунитет к коронавирусу и карантин не оправдан? Мнение бельгийских врачей

Карантин в случае с коронавирусом не оправдан. Бельгийские врачи обратились с открытым письмом, которое вызвало большой резонанс в мире, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Карантин в случае с коронавирусом не оправдан. Бельгийские врачи обратились с открытым письмом, которое вызвало большой резонанс в мире, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В обращении, подписанном тысячами, говорится о том, что у большинства людей есть иммунитет к COVID-19 и решительные меры изоляции могут привести к худшим последствиям. В обращении в частности говорится:
После первоначальной паники вокруг COVID-19 объективные факты теперь показывают совершенно иную картину – у чрезвычайной ситуации больше нет медицинского оправдания. Мы отмечаем, что сопутствующий ущерб, который сейчас наносится населению, будет более значителен в краткосрочной и долгосрочной перспективе, чем количество людей, которые сейчас защищены от короны.
Бельгийские врачи призвали власти не вводить повторный карантин и даже ослабить существующие меры профилактики. Нужно убеждать людей полноценно питаться, заниматься спортом, уверены эксперты. Судя по всему, вводить глобальный карантин не намерены и другие страны.
В Европе растет число заболевших, при этом принимаемые меры на этот раз точечные. Так, в Париже уже 6 октября в связи с ухудшением санитарной ситуации закроют все бары. Рестораны могут оставаться открытыми, но при условии соблюдения нового санитарного протокола. Закрываются спортклубы и фитнес-залы, но открыты площадки для занятия спортом на воздухе. Бассейны будут работать только для школьников. В стране введут ограничения на массовые собрания людей.
Страны Европы будут вводить карантин точечно. Какие меры уже приняты
Останавливать экономику в Европе во время второй волны пандемии не намерены, как это было прошлой весной, чтобы избежать локдауна. А белорусско-шведская модель борьбы с коронавирусом не только показала свою состоятельность, но, судя по всему, стала примером.