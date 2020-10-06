У большинства людей есть иммунитет к коронавирусу и карантин не оправдан? Мнение бельгийских врачей

Карантин в случае с коронавирусом не оправдан. Бельгийские врачи обратились с открытым письмом, которое вызвало большой резонанс в мире, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В обращении, подписанном тысячами, говорится о том, что у большинства людей есть иммунитет к COVID-19 и решительные меры изоляции могут привести к худшим последствиям. В обращении в частности говорится:

После первоначальной паники вокруг COVID-19 объективные факты теперь показывают совершенно иную картину – у чрезвычайной ситуации больше нет медицинского оправдания. Мы отмечаем, что сопутствующий ущерб, который сейчас наносится населению, будет более значителен в краткосрочной и долгосрочной перспективе, чем количество людей, которые сейчас защищены от короны.